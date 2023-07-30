هل طفلك مدمن على الوجبات السريعة؟ جرب هذه النصائح لتجعله يتناول طعامًا صحيًا

الطفل الذي ينمو مع نظامًا غذائيًا غير صحي بشكل مزمن في السنوات الأولى من العمر لديه فرصة أكبر لاتباع نظام غذائي غير صحي كشخص بالغ، هذا ينطبق بشكل خاص على الوجبات المصنعة بشكل كبير ، وإليك بعض النصائح لمساعدة طفلك على التغلب على إدمان الوجبات السريعة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
هل طفلك مدمن على الوجبات السريعة؟ جرب هذه النصائح لتجعله يتناول طعامًا صحيًاالأحد، 30 يوليو 2023 09:00 ص
وجبات سريعة
كتبت ميرفت رشاد
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