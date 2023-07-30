اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 09:19 ص
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هل طفلك مدمن على الوجبات السريعة؟ جرب هذه النصائح لتجعله يتناول طعامًا صحيًا

الأحد، 30 يوليو 2023 09:00 ص
هل طفلك مدمن على الوجبات السريعة؟ جرب هذه النصائح لتجعله يتناول طعامًا صحيًا وجبات سريعة
كتبت ميرفت رشاد

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الطفل الذي ينمو مع نظامًا غذائيًا غير صحي بشكل مزمن في السنوات الأولى من العمر لديه فرصة أكبر لاتباع نظام غذائي غير صحي كشخص بالغ، هذا ينطبق بشكل خاص على الوجبات المصنعة بشكل كبير ، وإليك بعض النصائح  لمساعدة طفلك على التغلب على إدمان الوجبات السريعة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

نصائح لمساعدة طفلك في التغلب على إدمان الأطعمة السريعة

1. الانتقال ببطء من الوضع غير الصحي إلى الصحي

الأطعمة الجديدة تخيف الأطفال بشكل طبيعي، في بعض الأحيان يتعين عليهم أن يعتادوا على نكهة قبل أن يحبوها، إذا كان يبدو أن طفلك لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، فاسأل طبيب الأطفال عما إذا كان تناول مخفوق التغذية سيساعد.

2. اجعل الطعام الصحي ممتعًا ولذيذًا

إذا كان أطفالك لا يأكلون الخضار، جرب التوابل كما أنهم يفضلون الصلصات المصنوعة من الزبادي والصلصة والحمص.

3. ابدأ مبكرًا

منذ الصغر، يجب تعليم الأطفال أهمية تناول الأطعمة الصحية، يتم تأسيس تعليم وسلوكيات الطفولة مدى الحياة، في كل مرة تقدم فيها طعامًا جديدًا إلى نظام طفلك الغذائي ، اشرح له سبب كونه صحيًا إذا رأى طفلك شخصًا آخر يتناول وجبة معينة، يجب أن تشرح له سبب ضررها.

4. إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي

تزيد الأطعمة الغنية بالبروتين من الشعور بالشبع وتحد من الجوع وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، زد من تناول طفلك للبروتين في وجبة الإفطار لتقليل رغبته في تناول الوجبات السريعة،تحتوي وجباتنا الغذائية على مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بالبروتين ، بما في ذلك الحليب والبيض وفول الصويا والعدس والدجاج والأسماك واللحوم.

5. جدولة وجبات الطعام قبل موعدها

ضع في اعتبارك التخطيط لطعامك لمدة يومين أو ثلاثة أيام في كل مرة إذا وجدت أن التخطيط لقائمة أسبوعية أمر صعب بشكل عام، يجب أن تكون اللحوم الخالية من الدهون أو الجبن أو الفاصوليا مصادر البروتين ، إلى جانب مجموعة من الحبوب والفواكه والخضروات المغذية.

6. الاستعداد عندما تكون بالخارج

كل ثلاث إلى أربع ساعات، يجب أن يتناول الأطفال ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين، يجب عليهم أيضًا ترطيب أنفسهم جيدًا، سيساعد وضع خطط للوجبات نظام طفلك الغذائي ويقلل من تناول الوجبات السريعة .
 

الوجبات السريعة

الاطفال

النظام الغذائى

الاطعمة الصحية



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