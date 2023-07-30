هل طفلك مدمن على الوجبات السريعة؟ جرب هذه النصائح لتجعله يتناول طعامًا صحيًا

كتبت ميرفت رشاد

نصائح لمساعدة طفلك في التغلب على إدمان الأطعمة السريعة 1. الانتقال ببطء من الوضع غير الصحي إلى الصحي الأطعمة الجديدة تخيف الأطفال بشكل طبيعي، في بعض الأحيان يتعين عليهم أن يعتادوا على نكهة قبل أن يحبوها، إذا كان يبدو أن طفلك لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، فاسأل طبيب الأطفال عما إذا كان تناول مخفوق التغذية سيساعد. الطفل الذي ينمو مع نظامًا غذائيًا غير صحي بشكل مزمن في السنوات الأولى من العمر لديه فرصة أكبر لاتباع نظام غذائي غير صحي كشخص بالغ، هذا ينطبق بشكل خاص على الوجبات المصنعة بشكل كبير ، وإليك بعض النصائح لمساعدة طفلك على التغلب على إدمان الوجبات السريعة، وفقا لما نشره موقع "ndtv".الأطعمة الجديدة تخيف الأطفال بشكل طبيعي، في بعض الأحيان يتعين عليهم أن يعتادوا على نكهة قبل أن يحبوها، إذا كان يبدو أن طفلك لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية ، فاسأل طبيب الأطفال عما إذا كان تناول مخفوق التغذية سيساعد.

2. اجعل الطعام الصحي ممتعًا ولذيذًا إذا كان أطفالك لا يأكلون الخضار، جرب التوابل كما أنهم يفضلون الصلصات المصنوعة من الزبادي والصلصة والحمص.

3. ابدأ مبكرًا منذ الصغر، يجب تعليم الأطفال أهمية تناول الأطعمة الصحية، يتم تأسيس تعليم وسلوكيات الطفولة مدى الحياة، في كل مرة تقدم فيها طعامًا جديدًا إلى نظام طفلك الغذائي ، اشرح له سبب كونه صحيًا إذا رأى طفلك شخصًا آخر يتناول وجبة معينة، يجب أن تشرح له سبب ضررها.

4. إضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي تزيد الأطعمة الغنية بالبروتين من الشعور بالشبع وتحد من الجوع وتقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، زد من تناول طفلك للبروتين في وجبة الإفطار لتقليل رغبته في تناول الوجبات السريعة،تحتوي وجباتنا الغذائية على مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بالبروتين ، بما في ذلك الحليب والبيض وفول الصويا والعدس والدجاج والأسماك واللحوم.