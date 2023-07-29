عادات سيئة أثناء تناول الطعام.. كيف تتخطاها؟

كتبت نهير عبد النبى

عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام ، فكل شخص لديه عادات مختلفة يستمتع البعض منا بثلاث وجبات في اليوم ، بينما يفضل البعض منا الاستمتاع بوجبات خفيفة ووجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب علينا أيضًا التنافس مع متطلبات حياتنا اليومية التي تؤثر على وجباتنا قد تعمل في وظيفتين وتعتني بالأطفال عندما تصل إلى المنزل ربما يكون لديك جدول زمني ثابت في بعض الأيام ، ولكن في أيام أخرى ، يكون لديك جدول لا يمكن التنبؤ به.

وحسب ما ذكره موقع health ستؤثر هذه المواقف على الطريقة التي نأكل بها ، وفي بعض الأحيان ، ستدفعنا إلى اختيار عادات الأكل السيئة يمكن أن يشمل ذلك تناول الطعام بالقرب من وقت النوم ، أو تخطي الوجبات ، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة ، أو الأكل الطائش ، أو الأكل المجهد.

تعرف على كيفية تأثير هذه العادات على صحتك وبعض الاقتراحات لإدارتها.



-الأكل قرب موعد النوم يمكن أن يؤثر تناول الطعام في وقت قريب من وقت النوم على دورة نومك الطبيعية عن طريق تقليل مقدار الراحة التي تحصل عليها وقد ارتبط هذا بزيادة الوزن غير المرغوب فيه وزيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .



أشياء يجب تجربتها بدلاً من ذلك: تناول الطعام قبل النوم بحوالي 2-3 ساعات.

إذا كنت تقوم بإعداد وجبات الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم بسبب جدولك الزمني ، فابحث عن الوصفات التي تسمح لك بتجميع وجبتك بسرعة. يمكن أن يؤدي استخدام الخضار المقطعة مسبقًا أو الأرز المطبوخ المجمد ، على سبيل المثال ، إلى تقليل وقت تحضير الوجبة.

إذا وجدت نفسك جائعًا مرة أخرى بعد العشاء ، فاختر وجبة خفيفة مثل الزبادي أو قطعة من الفاكهة.

إذا لم تكن قادرًا على تناول وجبة كاملة قبل 2-3 ساعات من موعد نومك وتحتاج إلى تناول الطعام قبل موعد نومك ، فجرب وجبة خفيفة أصغر بدلاً من ذلك.



-تفادى وجبات يمكن أن تؤثر الوجبات المفقودة على مزاجك حيث قد يبدأ سكر الدم في الانخفاض. قد تشعر بالتعب أو صعوبة في التركيز أو تشعر بالدوار وسرعة الانفعال بالإضافة إلى ذلك ، قد تجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام في وجبتك التالية أو تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر لأنك تشعر بالجوع الشديد.



أشياء يجب تجربتها بدلاً من ذلك: يمكن أن يكون تخطيط الوجبات مفيدًا عندما لا يكون لديك الوقت للطهي لنفسك يوميًا هناك طرق مختلفة لتحضير الوجبات - ليس من الضروري القيام بها كلها في يوم واحد طوال الأسبوع. يمكنك صنع حبة وبروتين (دجاج وأرز ، على سبيل المثال) وعلى مدار الأسبوع تضيف توابل مختلفة لبعض التنوع. يمكن أن يؤدي استخدام الخضار المقطعة مسبقًا أو الخضار المجمدة إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه تحضير الطعام وطهيه.

إذا لم يكن لديك وقت لتناول وجبة كاملة ، فهناك خيار آخر وهو تناول مكمل غذائي أو مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة المغذية طوال اليوم. يمكن أن يشمل ذلك التفاح وزبدة الفول السوداني ، أو غموسًا مثل الحمص أو الجواكامولي مع الخضار ، أو الجبن ، أو بيضة مسلوقة مع أعواد الجزر ، أو الزبادي والتوت.



-الأكل بسرعة كبيرة الأكل بسرعة يجعل من الصعب معرفة متى تكون ممتلئًا يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام وعسر الهضم وحرقان القلب وزيادة الوزن غير المرغوب فيه.



أشياء يجب تجربتها بدلاً من ذلك: استخدم أوانيًا أصغر حجمًا لأخذ قضمات أصغر (مثل شوكة الحلوى أو الملعقة) واترك أدواتك بين القضمات.

ارتشف مشروبًا خاليًا من السعرات الحرارية ، مثل الماء أو الماء الفوار أو الشاي غير المحلى بين كل قضمات.

عندما يكون ذلك ممكنًا ، تناول الطعام مع الآخرين والاسترخاء وإجراء محادثة حول إحدى الوجبات يمكن أن يساعد في إبطاء تناولك للطعام.



-الأكل والإجهاد يمكن أن يؤدي الأكل الناتج عن الإجهاد إلى الإفراط في تناول الطعام ، وتحديداً تناول المزيد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو السكر أو الملح على المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي تناول الطعام تحت الضغط إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض القلب .



أشياء يجب تجربتها بدلاً من ذلك: احتفظ بالوجبات الخفيفة الصحية في متناول اليد ، مثل الفاكهة الطازجة والجزر والحمص أو المكسرات يمكنك الوصول إلى هؤلاء بدلاً من ذلك عندما تشعر بالحاجة إلى تناول الطعام.

قبل تناول تلك الوجبة الخفيفة ، خذ بضع دقائق للتنفس بعمق. ثم أعد تقييم ما إذا كنت تشعر بإشارة جوع طبيعية أو إذا تأثرت بالتوتر.

نهج آخر هو محاولة تقليل الأكل الذي يسبب التوتر من خلال إيجاد ما يحفزه (مثل المواقف أو المشاعر المحددة) يمكنك بعد ذلك ممارسة أساليب التأقلم مثل التأمل أو التمرين أو التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو المعالج للمساعدة في إدارة التوتر .

عند إجراء تغييرات على عاداتك الغذائية، من المهم أن تتحلى بالصبر ولطف مع نفسك. سيقلل النهج التدريجي من ضغوط محاولة التغيير بسرعة كبيرة جدًا وسيقلل من حدوث الانتكاسات في رحلتك.

إذا واجهت انتكاسة ، فهي ليست علامة على الفشل طريق كل شخص إلى التغيير مختلف يواجه الجميع تحديات تتطلب أساليب مختلفة تعد تجربة أشياء مختلفة طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن نفسك وما يناسبك.