هل إزالة الشعر بالليزر آمنة لمرضى السكر؟ نشرح المخاطر والاحتياطات

كتبت إيناس البنا

أثبتت إزالة الشعر بالليزر أنها فترة راحة مرحب بها من الشعر العنيد غير المرغوب فيه، فهى إجراء تجميلي شائع لكل من الرجال والنساء، حيث إن إزالة الشعر بالليزر هو إجراء بسيط يتم فيه توجيه الطاقة من الليزر إلى الجلد لتدمير أو تقليص بصيلات الشعر ووقف نمو الشعر.

ومع ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري، فإن إزالة الشعر بالليزر تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن إزالة الشعر بالليزر قد لا تعمل على بعض الأشخاص المصابين بداء السكري ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى مضاعفات خطيرة.

المضاعفات المحتملة لإزالة الشعر بالليزر لمرضى السكر

مرض السكري يقلل من إنتاج الأنسولين في الجسم ويسبب مشاكل مختلفة مثل الجلد الجاف والمتهيج ونمو الشعر الزائد، يبدو أن الليزر هو الخيار الأمثل، ولكن له بعض العيوب، بعض المضاعفات التي تظهر غالبًا أثناء إزالة الشعر بالليزر لدى مرضى السكري هي:

ارتفاع خطر الإصابة أو العدوى

نظرًا لأن إزالة الشعر بالليزر تستخدم الليزر الصغير الذي يحرق بصيلات الشعر ، فإن احتمالية الإصابة بالجروح عالية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مرض السكري يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض تدفق الدم وتلف الأعصاب، ما يضعف قدرة الجسم على الشفاء الطبيعي ويؤدي إلى مضاعفات مثل الالتهابات أو التندب.

قد يعاني مرضى السكري أيضًا من انخفاض الحساسية للحرارة أو الألم بسبب اعتلال الأعصاب المحيطية أو تلف الأعصاب في الأطراف، وقد يكون هذا مصدر قلق أثناء إزالة الشعر بالليزر حيث يعتمد فني التجميل على المريض لإبلاغه إذا شعر بأي ألم لا يطاق أثناء إجراء إزالة الشعر بالليزر.

احتمال تغير لون الجلد

مصدر قلق محتمل آخر للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يخضعون لإزالة الشعر بالليزر هو فرط التصبغ التالي للالتهابات، من المرجح أن يعاني مرضى السكري من هذه التغييرات في تصبغ الجلد بسبب التغيرات في الجلد التي تسببها الحالة.

تقلبات مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤثر الإجهاد والألم أثناء إزالة الشعر بالليزر مؤقتًا على مستويات السكر في الدم، نظرًا لأن مستويات السكر في الدم غير مستقرة بالفعل لدى مرضى السكري، فإن الإجهاد الإضافي يمكن أن يزيد من ضعف هؤلاء المرضى الذين يخضعون لإزالة الشعر بالليزر.

احتياطات لممارسة الرياضة قبل إزالة الشعر بالليزر لمرضى السكري

في إشارة إلى أن كل جلد يتفاعل بشكل مختلف مع العلاج بالليزر، ذكر التقرير خطوات استباقية لتقليل مخاطر إزالة الشعر بالليزر، خاصة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري:

* اطلب من الممارس إجراء اختبار التصحيح قبل إجراء الليزر لقياس فعالية العلاج.

* تجنب التعرض للشمس وعلاجات الجلد قبل بدء جلسات الليزر وعلى الأقل لمدة 48 ساعة بعد جلسات الليزر.

* استفد من خدمات إزالة الشعر بالليزر من أفضل ممارس فقط.

* بعد إجراء إزالة الشعر ، استخدم الصبار لتهدئة البشرة وتقليل الاحمرار والتورم.

* تجنب الأنشطة الشاقة مثل ممارسة الرياضة بعد الخضوع لإزالة الشعر بالليزر.

* ارتدِ ملابس فضفاضة لمنع الاحتكاك والعرق في منطقة العلاج.

* تجنب التعرض لأشعة الشمس حتى شفاء الجلد ، خاصة خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد جلسات الليزر.