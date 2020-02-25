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أشياء تحتاجين إلى معرفتها إذا كنتى تخططين لإزالة الشعر بالليزر

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:02 ص
أشياء تحتاجين إلى معرفتها إذا كنتى تخططين لإزالة الشعر بالليزر ازالة الشعر بالليزر
فاطمة ياسر

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إزالة الشعر باستخدام تقنية الليزر، أصبحت من الأمور المنتشرة، والتي حققت نجاحا كبير، فإذا كنتي تخططين إلى الذهاب لأي المراكز التجميلية  المتخصصة لإزالة الشعر بالليزر، فعليك التعرف على بعض الأشياء، وذلك وفقا لموقع "the healthy". 

هناك أنواع عديدة لأجهزة الليزر التي تعمل علي إزالة الشعر،  فقديما كانت الأجهزة  بعضها لا يتلاءم مع طبيعة البشرة الداكنة، أو للأشخاص ذو الشعر ذهبي اللون، ولكن الأجهزة الحديثة يتم إعادتها بطريقة تلائم كل أنواع البشرة، وأيضا كل أنواع كثافة الشعر وألوانه، ولذا لا داعي للخوف والقلق فالأجهزة الحديثة أثبتت كفاءتها.

وأوضح التقرير، أن بعض النساء يعتقدن أن جلسات إزالة الشعر تتسبب في الشعور بالألم، ولكن في حقيقة الأمر إنه ليس مؤلمًا كما تعتقد فإزالة الشعر بالليزر ليست خالية من الألم تمامً ، ولكنه ألم محتمل، فقد تشعر بالإحساس الدافئ والحكة والاحمرار بعد الجلسة مباشرة، ولكنه سيختفي خلال 20 دقيقة إلى ساعتين، ولكن الأجهزة الحديثة مصاحبه جهاز تبريد الجلد مباشرة فأنت لا تشعر بالألم.

وأشار التقرير، أن إجراء جلسات الليزر لإزالة الشعر يجب تكون تحت إشراف طبيب متخصص، وذلك تجنبا للإصابة والتعرض للتقرحات وفرط  التصبغ الجلدي والتعرض لحرق الجلد، أو الإصابة بالأمراض الجلدية المختلفة.

وأضاف التقرير، أنه في موعد جلستك عليك تجنب وضع الماكياج أو المستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة، لأن هذه الأشياء يمكنها التفاعل مع الليزر، وتتسبب في تعرض البشرة للعديد من المضاعفات الصحية وأبرزها تغير لون البشرة.

 

 


ازالة الشعر بالليزر

اشياء تعرفي عليها لازالة الشعر بالليزر

التعرف علي شروط ازالة الشعر بالليزر

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