اليوم السابع
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بعد تصنيفه العاشر عالمياً..

ميناء شرق بورسعيد يستقبل 110 سفن حاويات خلال شهر يونيو

الأحد، 30 يوليو 2023 11:57 ص
ميناء شرق بورسعيد يستقبل 110 سفن حاويات خلال شهر يونيو ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد عزام

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أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 110 سفينة حاويات خلال شهر يونيو، وذلك بعد تصنيفه العاشر على مستوى العالم. 
 
وتشهد موانئ بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطاً ملحوظاً خاصة بعد إعلان البنك الدولى ميناء شرق بورسعيد من ضمن الـ 10 موانئ الأولى على العالم. 
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيو 110 سفينة حاويات و15 سفينة كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة ملح وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طن وعدد حاويات 293,852 حاوية مكافئة.
 
واستقبل ميناء غرب بورسعيد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طن وعدد حاويات 44,877 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض.

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