مواصلة الجهود التطوعية بأسوان لمجابهة تعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالجهود المتميزة التى يقوم بها الشباب المتطوعين لطرق الأبواب ولقاء الموظفين داخل مختلف المصالح الحكومية، وأيضاً المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع، وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه منسق الصندوق بأسوان لنشر الوعى بين النشء والشباب والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد محافظ أسوان، على أهمية مواصلة هذه الحملات الإيجابية لتحقيق أهدافها النبيلة، وتوصيل رسالتها لأكبر عدد من المواطنين، لتحفيزهم وتشجيعهم على البعد عن السلوكيات السلبية، واستثمار طاقاتهم فى أعمال إيجابية تعود عليهم وعلى وطنهم بالخير والنماء.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب المتطوعين يقومون بتوعية الموظفين فى المصالح والمؤسسات الحكومية من خلال شرح قانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف المبكر عن المخدرات، وما يتعلق شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والإجراءات الخاصة به لتفادى الفضل من الوظيفة، والذى يكون مرتبط بإثبات تعاطى الموظف للمخدرات حيث قام المتطوعين بتنفيذ حملة التوعية بمديريات الصحة والتنظيم والإدارة والتموين، وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وتستكمل سلسلة الحملات بشكل مستمر لرفع الوعى بخطورة انتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان، وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن ( 16023 ).