ملايين الأسر البريطانية تلجأ للاقتراض لسداد الفواتير وسط تحذيرات من "قنبلة الديون"

كتبت: نهال أبو السعود

كشف تحليل جديد نشرته الاوبزرفر البريطانية ان المملكة المتحدة تدخل مرحلة جديدة خطيرة من ازمة تكاليف المعيشة حيث اتجهت الملايين من الاسر للاقتراض لسداد الفواتير وتغطية الاحتياجات الاساسية

من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع وهناك تحذيرات من "قنبلة زمنية للديون" بين الأسر الفقيرة حيث تشير التقارير إلى أن الشركات تستهدف الآباء والأمهات غير المتزوجين ، باستخدام إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ، لتقديم خطط سداد ديون غير مناسبة تجعلهم في وضع أسوأ.

وفقًا لتحليل مؤسسة جوزيف راونتري (JRF) الذي تمت مشاركته مع الأوبزرفر ، أبلغ 2.3 مليون أسرة منخفضة الدخل عن الحصول على قروض أو استخدام الائتمان لدفع الفواتير الأساسية أثناء الأزمة.

وأشار التقرير الى ان ما يقرب من 6 ملايين أسرة منخفضة الدخل لديها ديون غير مضمونة ، مثل بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف والقروض الشخصية من البنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضين.

في مايو من هذا العام ، بلغ إجمالي الديون المستحقة عليهم 14.2 مليار جنيه إسترليني وبلغت الفائدة على هذا الدين 3.9 مليار جنيه إسترليني ، أي ما يعادل حوالي 675 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكل أسرة.

وقال التقرير ان استخدام الائتمان لدفع الفواتير لا يمنع الأسر من التخلف عن السداد، قالت 2.8 مليون أسرة منخفضة الدخل إنه تم رفض منحهم قرضًا بين مايو 2021 ومايو 2023.

وقالت راشيل إيرواكر ، كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة: "إن أزمة تكلفة المعيشة تدخل مرحلة جديدة خطيرة". حتى في هذه الذروة الواضحة في المعاناة الاقتصادية ، لا تزال الملايين من الأسر ذات الدخل المنخفض تعتمد على شريان الحياة للإقراض غير المضمون لمنعها من الوقوع أكثر في ضائقة مادية شديدة. ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ، لا يزال من غير الواضح مقدار الوزن الذي يمكن أن يتحمله هذا الخيار"