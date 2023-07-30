معاينة مصنع بلاستيك وتحريات لكشف ملابسات احتراقه في السلام

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لمصنع بلاستيك اشتعل به حريق بمنطقة السلام، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، والتأكد من سلامة المبنى.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المصنع، وعددا من العاملين به، لبيان سبب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

ويستكمل رجال المباحث الإجراءات الخاصة بفحص تراخيص المصنع، وبيان الالتزام باشتراطات السلامة ومكافحة الحرائق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باشتعال حريق بمصنع في منطقة السلام، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.