مصرع وإصابة 25 شخصا إثر تصادم حافلتين غربي الهند

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لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون جراء تصادم حافلتين في مدينة (بولدهانا) بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية السبت - إن الحادث وقع بعدما تجاوزت إحدى الحافلتين الأخرى، ما أسفر عن وقوع ضحايا من بينهم سائق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأعرب رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي، عن حزنه إزاء الحادث وأعلن صرف تعويض مالي من صندوق الإغاثة لأسر الضحايا، كما وجه المسئولين بتوفير علاج طبي مناسب المصابين على نفقة الحكومة.