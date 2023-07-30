مصرع فتاة سقطت من الطابق الثاني بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها بقرية بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول س ص و، 16 سنة،مقيمة بقرية كفر حافظ بمركز أبو حماد، جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الولية حدوث إصابة الفتاة التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزل أسرتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.