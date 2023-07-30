مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية ، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول المركزي بوصول " رضا ا م " 22 سنة مقيم، عرب الحصوة مركز طوخ محافظة القليوبية، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.