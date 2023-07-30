مصرع شاب على يد عاطل بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه على يد عاطل بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، بسلاح أبيض، لنشوب خلافات بينهما، فسقط على الأرض غارقاً في دمائه وفارق الحياة.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد وصول «حمدي.ر.م» 20 سنة، مقيم بقرية أبو مصطفى، دائرة مركز شرطة الرياض، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

كشفت التحريات قيام ش.أ 21 ، سنة بدون عمل، من ذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسلاح أبيض، وذلك أثناء تواجدهما بعزبة بكر، دائرة مركز شرطة الرياض، وذلك لوجود خلافات بينهما، تحرر رجال الشرطة المحضر رقم 8964 لسنة 2023م، إداري مركز شرطة الرياض، وجرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.