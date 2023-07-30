مصدر مصرفي: إقبال ملحوظ على شراء الشهادات الدولارية الجديدة في بنكي الأهلي ومصر

كشف مصدر مصرفي عن وجود إقبال ملحوظ لعمليات شراء الشهادات الدولارية الجديدة، التي تم طرحها في السوق المصرية من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر بدءًا من الأربعاء الماضي، والتي تعد من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميًا من حيث معدل العائد، حيث تُقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة.

ويقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلى فورًا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.

كما يقدم الشهادة الدولارية «الأهلى بلس»، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأمريكي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

ويمكن شراء الشهادات من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي داخل مصر أو من خلال خدمة الأهلى نت / الموبايل البنكي، وفقا للخطوات التالية:

-تسجيل الدخول إلى تطبيق الأهلي نت عبر الرقم التعريفي وكلمة السر.

-اختيار إصدار شهادات أو ودائع أو الأوعية الادخارية.

-تحديد رقم حساب الإصدار لإصدار الشهادة.

-اختيار المنتج الشهادة الدولارية الأهلى فورا أو شهادة الأهلى بلس الدولارية.

-تحديد مبلغ شراء الشهادة.

-تحديد تعليمات الاستحقاق تجدد أو لا تجدد.

-اختيار نوع الحساب سواء جاريًا أو توفيرًا لصرف العائد الشهري به.

-الموافقة على شروط الشهادة والأحكام وتفاصيل الرسوم.

-التأكيد على بيانات الشهادة.

-ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه

-سيبدأ حساب العائد بداية من يوم العمل التالي.

وفي السياق ذاته؛ يتيح بنك مصر الشهادات الدولارية، والمتمثلة في شهادة ادخار القمة الدولارية وشهادة إيليت الدولارية، والبالغ مدتهما 3 سنوات.

تقدم شهادة القمة الدولارية في بنك مصر، عائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

أما الشهادة الثانية، هي شهادة إيليت الدولارية بعائد 7% سنويًا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة إيليت الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وأعلن بنك مصر أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الدولارية، الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويمكن شراء الشهادة الدولارية الجديدة من بنك مصر، للمصريين والأجانب، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، عبر الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول إلى تطبيق BM Online باستخدام كود التعريفي والرقم السري.

-اختيار إصدار شهادات استثمار.

-اختيار نوع الشهادة القمة أو إيليت الدولارية.

-اختيار مبلغ الشهادة بدءا من 1000 دولار ومضاعفاتها.

-تأكيد الطلب بعد استكمال بيانات الحساب.