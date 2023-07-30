انطلاق "كابيتانو مصر" لاكتشاف مواهب كرة القدم على ملاعب البحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فاعليات الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى محافظة البحيرة.

وبدأت فاعليات البرنامج لاختبار الموهوبين فى كرة القدم من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة على مدار يومين على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور.

وأشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات انتقاء الموهوبين اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبد المسيح والكابتن أحمد الكاس، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير كرة القدم في مصر، وتشجيع المواهب الشابة على ممارسة هذه الرياضة الشعبية وتحفيزهم على العمل الجاد والمثابرة لتحقيق طموحاتهم في هذا المجال، الذي يشارك فيه عدد كبير من الشباب الموهوبين من مختلف أنحاء محافظات البحيرة الإسكندرية ومرسي مطروح.

وسيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لمثل هذه الفاعليات التي ترقى بمستوى الرياضة المصرية، وتبدع في اكتشاف الموهوبين على مستوى الجمهورية، لإبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم، وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، مما يحقق التميز في انتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى عناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث الرياضى الهام طول فترة تنفيذه.