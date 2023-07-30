محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من أعمال تطوير شارع المشير طنطاوي

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، نهاية أعمال تخطيط شارع المشير طنطاوي، وذلك ضمن استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير الشارع، والتي تأتى في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الإزدحام وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري داخل المحافظة.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل التخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ودهان البردورات بما يخلق محور مروري على أعلى مستوى بالإضافة إلى توسعة الشارع، ورفع كفاءة الإنارة العامة به وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وزيادة الحدائق والمسطحات الخضراء به .

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة .