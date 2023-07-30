اليوم السابع
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محافظ الغربية يناقش خطة رصف الطرق للعام الجديد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 30 يوليو 2023 09:43 م
محافظ الغربية يناقش خطة رصف الطرق للعام الجديد.. اعرف التفاصيل محافظ الغربية يناقش خطة الرصف
الغربية محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة الرصف العام المالي الجديد  2023 / 2024، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، مديري مديريتي الإسكان والنقل، ومديري إدارات المالية، التخطيط، القانونية، الهندسية. 
 
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ خطط الرصف والتي ستتم داخل كل مدينة، موجها بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات على أن تشمل (عمل أرصفة، وضع بلدورات، وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار). 
 
وأشار محافظ الغربية إلى أنه تم إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة للحكة المرورية، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل فتح إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين. 
 
وأضاف المحافظ أن أعمال الرصف ستتم داخل المدن من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم الآن داخل مركز زفتى في المرحلة الأولى إلى جانب مراكز (كفر الزيات ، المحلة ، بسيون وقطور) والتي تستعد لبداية المرحلة الثانية. 
 
يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارعا وطريق بطول 517 كم .
 
 

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