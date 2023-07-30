خروج أغلب المصابين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمطروح من المستشفى

مطروح _ حسن مشالي

أسفر حادث تصادم أتوبيس يقل مصطافين مع سيارة نقل، اليوم الأحد، عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، جميعهم من مركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك في نطاق قرية جلالة على الطريق الساحي غربي مدينة الضبعة، وتم تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين وخروج أغلبهم من المستشفى بعد تحسن حالات، واستمرار حجز الحلات التي تستدعي مواصلة العلاج بالمستشفى.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، المصابين، وجميعهم من مركز قطور في محافظة الغربية، وهم هانى بسيوني ابو حمد "45 سنة " مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات بالجسم، وخروج حسب الطلب، وطارق بسيوني ابوحمد " 10 سنوات "كدمات بالوجة والجسم، خروج حسب الطلب، وعزة حسن الوكيل " 36 سنة " كدمات بالوجة والجسم، خروج تحسن ، وميار محمد سلامة " 15 سنة " كدمات بالوجة والجسم، خروج ومتابعة، وريماس حسن النفياوى" 7 سنوات " كدمات بالوجه واشتباه نزيف بالمخ، تحويل لمستشفى العلمين، حسن احمد النفياوى " 40 سنة " كدمات بالضلوع وسحجات بالوجه والجسم تحويل مستشفى العلمين، واسراء صبحى الحليسى " 11 سنة " كدمات بالضلوع وسحجات بالوجه والجسم، خروج تحسن، وصبحى عبد الفتاح عزت " 40 سنة " كدمات بالصدر والجسم خروج تحسن، وعبد الفتاح عزت الحليسى " 70 سنة " كدمات بالوجه والجسم واشتباة نزيف من الانف ، خروج تحسن ، وجيه هانى بسيون " 12 سنة " كدمه بالراس وسحجات بالجسم، خروج تحسن، ومحمد سلامه النفياوى " 42 سنة " كدمات بالراس وجرح قطعى بالراس وسحجات بالجسم، تحويل مستشفى جامعة الاسكندرية، ومنى محروس ابو " 38 سنة " كدمات بالظهر وسحجات بالجسم،خروج تحسن، واحمد صبحى الحليسى " 12 سنة " كدمات وسحجات بالجسم واشتباه كسر بالقدم اليمنى،خروج تحسن ، وسمر سمير ايوب " 29 سنة " كدمات بالظهر،خروج تحسن، واحمد عباده الحليسى " 9سنوات" سحجات بالجسم وجرح قطعى بالقدم اليسرى، خروج تحسن، عباده عبد الفتاح الحليسى " 34 سنة " كدمة بالصدر وسحجات بالجسم، خروج تحسن، وفاطمه محمد المتولى " 60 سنة" اشتباه كسر بالكتف الايسر،خروج تحسن، ومحمد عثمان الشرقاوي " 33سنة " كدمات وسحجات بالجسم، خروج تحسن، وطارق هانى بسيونى" 10 سنوات" جرح قطعى بالوجه حوالى 15سم وسحجات بالوجه والجسم، خروج ومتابعة، وأحمد حسن النفياوى " 10 سنوات "جرح قطعى بالوجه، خروج تحسن، وجنة ايهاب توفيق الشرقاوي، " 4 سنوات " كدمات بالوجه، خروج تحسن، وساجده ايهاب الشرقاوى " سنة واحدة "سحجات بالجسم، خروج تحسن، منة الله اسعد غوباشى " 29 سنة "سحجات بالوجه، خروج تحسن، وحور محمد عثمان " 6 سنوات " سحجات بالجسم، خروج تحسن وعثمان محمد عثمان " 3 سنوات " سحجات بالجسم، خروج تحسن، ومحمد هانى ابوحمد " 15 سنة " كدمة بالساق اليمنى، خروج تحسن.

وكان طريق مطروح قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من قرية جلالة، أسفر عن شخصين وإصابة 26 ونقلهم لقسم الطوارئ بمستشفى الضبعة المركزى، و3 آخرين لمستشفى رأس الحكمة المركزى، وتنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه وأخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما تم نقل جثتين إلى مستشفى الضبعة والثالثة إلى مستشفى رأس الحكمة وجاري إنهاء الإجراءات.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين بالتواصل المباشر مع إدارة مستشفى الضبعة المركزى وغرفة طوارئ المستشفى، وكذلك مستشفى رأس الحكمة المركزى .