محافظ أسوان: استثناء المستشفيات وبنوك الدم ومحطات المياه من خطة تخفيف الأحمال

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة التنسيق بين قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والصحة، والجهات المعنية من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لضمان استمرارية تشغيل المستشفيات وبنوك الدم ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمخابز البلدية الرئيسية، وأيضاً المنشآت الحيوية، واستثناء هذه المواقع من خطة تخفيف الأحمال، حيث إنه غير مسموح إطلاقاً بتوقفها عن العمل لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

يأتى ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على منظومة التطبيق لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، ووفقاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار إلى أهمية أن لا تتعارض خطة التخفيف وترشيد استهلاك الكهرباء مع تحقيق راحة المواطن، وإعطاء الأولوية فى تخفيف الأحمال للمبانى والمنشآت الحكومية قبل المناطق السكنية ، وهو الذى يتزامن مع عدم المبالغة فى عدد مرات الإنقطاع بحيث يتم تطبيق آلية التوزيع العادل بين كافة المناطق والأحياء السكنية من خلال تشغيل المغذيات بمختلف مدن ومراكز المحافظة بشكل تبادلى.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تفقد لوحة توزيع كهرباء فريال بإجمالى أحمال 6 ميجا ، والتى تغذى مناطق الكورنيش والسوق التجارى ومنطقة جبل تقوق وشارع كسر الحجر ، وخلال تفقده لمنظومة التشغيل بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف عطا محمد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، وأيضاً المهندس هانى جبريل مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء أسوان.