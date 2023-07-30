لمرضى السكرى.. اعرف إزاى تحمى بشرتك فى الطقس الحار

يجب أن يعتني مرضى السكر بجلدهم خلال موسم الصيف لعدة أسباب فهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، فغالبًا ما يعاني مرضى السكر من بطء التئام الجروح بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، الرطوبة في موسم الصيف يمكن أن تزيد من تأخير التئام الجروح، ما يجعل من المهم لمرضى السكر الحفاظ على بشرتهم جافة ونظيفة لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات، كما أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجلد الفطرية مثل قدم الرياضي أو التهابات الفخذ الفطرية، وإليك النصائح لمساعدتك في العناية ببشرتك كمصاب بالسكري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
البشرة
كتبت ميرفت رشاد
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