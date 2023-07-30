لمرضى السكرى.. اعرف إزاى تحمى بشرتك فى الطقس الحار

كتبت ميرفت رشاد

7 نصائح للعناية بالبشرة يجب على جميع مرضى السكر اتباعها: 1. حافظ على البشرة نظيفة وجافة من المهم لمرضى السكر الحفاظ على النظافة الشخصية ، تأكد من غسل بشرتك بانتظام بالصابون الخفيف والماء الدافئ لإبقائها نظيفة وخالية من الجراثيم المسببة للعدوى. جفف الجلد بلطف بمنشفة نظيفة لتجنب الرطوبة الزائدة. يجب أن يعتني مرضى السكر بجلدهم خلال موسم الصيف لعدة أسباب فهم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجلد بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، فغالبًا ما يعاني مرضى السكر من بطء التئام الجروح بسبب ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، الرطوبة في موسم الصيف يمكن أن تزيد من تأخير التئام الجروح، ما يجعل من المهم لمرضى السكر الحفاظ على بشرتهم جافة ونظيفة لتقليل مخاطر حدوث مضاعفات، كما أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجلد الفطرية مثل قدم الرياضي أو التهابات الفخذ الفطرية، وإليك النصائح لمساعدتك في العناية ببشرتك كمصاب بالسكري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".من المهم لمرضى السكر الحفاظ على النظافة الشخصية ، تأكد من غسل بشرتك بانتظام بالصابون الخفيف والماء الدافئ لإبقائها نظيفة وخالية من الجراثيم المسببة للعدوى. جفف الجلد بلطف بمنشفة نظيفة لتجنب الرطوبة الزائدة.

2. تجنب المشي حافي القدمين يجب على مرضى السكر تجنب المشي حافي القدمين ، احرص دائمًا على ارتداء أحذية نظيفة وجافة لحماية قدميك من الالتهابات الفطرية.

3. ابق رطبًا يعتبر الترطيب المناسب أمرًا حيويًا لصحة الجلد بشكل عام، حافظ على رطوبتك جيدًا بشرب الكثير من الماء أو شاي الأعشاب أو السوائل غير السكرية، يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الرطوبة الطبيعية في بشرتك ويمنعها من الجفاف والتشقق.

4. استخدم مرطب رطبي بشرتك بانتظام، خاصة بعد الاغتسال أو الاستحمام، تميل بشرة مرضى السكري إلى الجفاف بسهولة ، لذا فإن وضع مرطب لطيف وغير دهني يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة ويمنع الحكة أو التشقق.

5. الحماية من لدغات الحشرات خلال موسم الصيف، يكون البعوض والحشرات الأخرى أكثر نشاطًا، يجب أن يحمي مرضى السكر أنفسهم من لدغات الحشرات لأنهم قد يستغرقون وقتًا أطول للشفاء، استخدم طارد البعوض وارتد ملابس بأكمام طويلة واستخدم الناموسيات لمنع لدغات البعوض وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

6. افحص مستويات السكر في الدم بانتظام يمكن أن يؤثر تقلب مستويات السكر في الدم على قدرة الجلد على الشفاء بشكل صحيح، راقب مستويات السكر في الدم بانتظام لإبقائها في النطاق المستهدف، يعزز مرض السكري الذي يتم التحكم فيه جيدًا صحة الجلد.