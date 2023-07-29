طرق طبيعية لضبط مستويات السكر في الدم

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم. إنه يؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في إدارة الحالة ، فإن استكشاف تغييرات نمط الحياة الطبيعية والصحية يمكن أن يغير يحسن مستوى السكر، بحسب موقع هيلث شوت من اتباع نظام غذائي صحي إلى ممارسة التمارين وتقنيات تقليل التوتر - يمكن أن تكمل هذه الأساليب العلاج الطبي وتساعد في السيطرة على مرض السكري بشكل فعال. نصائح للسيطرة على مرض السكري بدون دواء ​1. اعتماد خطة الأكل الصحي النظام الغذائي المتوازن ضروري لإدارة مرض السكري. ركز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات. قم بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك. قلل من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الأكل اليقظ والتحكم في الكمية في تنظيم مستويات السكر في الدم. 2. النشاط البدني المنتظم يعد الانخراط في نشاط بدني منتظم مفيدًا للتحكم في مرض السكري. تساعد التمارين الرياضية في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم وتعزيز إدارة الوزن. اهدف إلى ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات ، موزعة على مدار الأسبوع. قم بدمج تمارين القوة لبناء العضلات وتحسين اللياقة بشكل عام. 3. الحفاظ على وزن صحي إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يحسن بشكل كبير من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم. اعمل على تحقيق وزن صحي من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. 4. مراقبة تناول الكربوهيدرات الكربوهيدرات لها تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم. يعد فهم تناول الكربوهيدرات وإدارته أمرًا مهمًا للتحكم في مرض السكري. انشر استهلاك الكربوهيدرات بالتساوي على مدار اليوم واختر الكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية. يمكن أن تساعد مراقبة تناول الكربوهيدرات ، خاصةً مع التحكم في الكمية ، في تنظيم مستويات السكر في الدم. 5. إدارة الإجهاد يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابات الهرمونية التي تزيد من إنتاج الجلوكوز. يمكن أن يساعد تطبيق تقنيات إدارة الإجهاد في السيطرة على مرض السكري. انخرط في أنشطة مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو ممارسة الهوايات لتقليل مستويات التوتر.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية والحصول على قسط كافٍ من النوم.