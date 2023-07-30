فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان جرش بالأردن

تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية، بمهرجان "جرش للثقافة والفنون"، والمنعقد حالياً فى دولة الأردن الشقيقة بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، رئيس الوفد المصرى ضيف شرف الدورة 37، وكانت قد أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى مساء الخميس أولى مشاركاتها فى المهرجان عبر فقرات شعبية راقصة لفرقها الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى "تصريحات صحفية" على أن فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية تعتبر إحدى اللوحات الفنية المعبرة عن التراث الأسوانى الذاخر بالإبداعات المتنوعة مما جعل عروس المشاتى مركزاً للحضارات والثقافات المتعاقبة.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الفقرات الفنية المتنوعة لفرقة أسوان للفنون الشعبية، والتى تقدمها بشكل راقى ومتميز وضعها فى مقدمة الفرق الفنية التى تمثل مصر فى المحافل الدولية، لتكون خير سفير لنا بمختلف أنحاء العالم، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قدمت أوبريت "إبداعات شعبية"، بمسرح الساحة الرئيسية، والذى يعرض فنون مصر الشعبية الراقصة فى إطار استعراضى يعبر عن كل محافظة وهويتها وأسلوبها فى تقديم فنها الغنائى الإستعراضى، والأوبريت تضمن ألواناً من الفن الصعيدى والشرقاوى والإسكندرانى والغربى المطروحى والبورسعيدى والنوبى الأسوانى، بالإضافة لاستعراض التنورة، وشاركت به فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى الحرية إسكندرية، وبورسعيد، وسوهاج، وأسوان، بإشراف وحضور الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والأوبريت من ألحان وتوزيع محمد مصطفى، وإخراج الفنان هشام عطوة، ويستمر الهرجان حتى 5 أغسطس المقبل ببرنامج فعاليات حافل لهيئات وقطاعات وزارة الثقافة يعبر عن الثقافة والحضارة المصرية، وتضم فعاليات البرنامج الفنى نخبة من نجوم مصر منهم الفنان هانى شاكر، والفنانة مروة ناجى، وعدداً من الفرق الموسيقية والغنائية بخلاف فعاليات البرنامج الثقافى الذى يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية.

من ناحية أخرى، كانت قد قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالبدء فى تنفيذ الدورات التدريبية التنشيطية لأعضاء فريق "نواه" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة "اتجاه" لتنفيذ مشروع رفع الوعى بقضايا السكان.

ومن جانبه أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، فى "تصريحات صحفية"، أن الدورة التدريبية شهدت تقديم تدريب للعروض المسرحية التفاعلية لفريق نواه بمركز شباب بدر، والذى يستمر حتى 27 يوليو كمرحلة أولى باعتبار ذلك كنشاط أساسى ضمن أنشطة أندية السكان المنفذة داخل مراكز الشباب لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.

ولفت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن تنفيذ هذه الأنشطة يتم بمتابعة أيضاً من الإدارة المركزية لتمكين الشباب بقيادة منال جمال وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وبإشراف من مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب، وسهام إسطفان منسق المشروع بالمديرية.