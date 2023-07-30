غلق طريق 26 يوليو الرئيسى كليا بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو لمدة 6 أيام

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كُلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لمسافة ما يقرب (350)، تحديداً بداية من أعلى نفق وادى النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من (80 مترا)، وذلك لمدة 6 أيام) بداية من السـاعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/8/5 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر والقيام باستحداث رامب جديد بشارع 26 يوليو (الرئيسي) بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التي سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالتعاون مع الجهات المعنية وإزالة أي معوقات لما للمشروع من أهمية. وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية الآتية :

- تحويل حركة المرور بشارع 26 يوليو (الرئيسي) في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر ليخدم حركة المرور القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وكذا استحداث فتحات (دخول - خروج للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الاسفلتية) .

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس .

-حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب فى استكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر) بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى .

-استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثه قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من ( 80 مترا) .

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .