غدا.. بدء تسليم جبانة "12" للحاجزين بمدافن طريق الفيوم

كتبت - مرام محمد

قالت محافظة الجيزة إن الجهاز التنفيذى ل مشروع الجبانات سوف يبدأ تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "12" فردي وزوجي خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 31 يوليو وحتى 13 أغسطس المقبل، وذلك على النحو التالي:

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/2 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/3 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/6 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/8/7 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول مصطفى عويس عبد المحسن.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/10 سيتم تسليم جبانة رقم 12 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/13 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

وأوضحت المحافظة بأن على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ونوهت محافظة الجيزة على جميع المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين على عملية التسليم مع إحضار المستندات التالية:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.