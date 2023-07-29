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المدافن الجاهزة بطريق الفيوم.. تسليم الجبانة 11 زوجى للحاجزين غدا

السبت، 29 يوليو 2023 11:16 ص
المدافن الجاهزة بطريق الفيوم.. تسليم الجبانة 11 زوجى للحاجزين غدا المدافن الجاهزة بطريق الفيوم
كتبت - مرام محمد

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يواصل الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11"، حيث سيتم يوم غد الأحد الموافق 30 يوليو تسليم الجبانة 11 زوجي "بلوكات 24،22،20".
 
وأوضحت المحافظة، أنه على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
ونوهت محافظة الجيزة على المتقدمين الحضور شخصياً مع إحضار المستندات التالية:
-صورة بطاقة رقم قومي سارية.
-أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.
-ملف بلاستيك بكبسولة.
-قفل لغلق المدفن.
 
 
 
 

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