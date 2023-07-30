اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طبيبة بيطرية تنصح بتقديم رافعات المناعة للحيوانات بشكل متكرر لحمايتها من الحر الشديد

الأحد، 30 يوليو 2023 02:00 ص
طبيبة بيطرية تنصح بتقديم رافعات المناعة للحيوانات بشكل متكرر لحمايتها من الحر الشديد الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بالمنوفية
كتبت آية دعبس

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حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، من الإهمال فى عناية الحيوانات خلال موجة الحر الشديد التى تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الحيوانات أيضا يمكن أن تعانى من الاحتباس الحراري الذى قد يكون سببا لنفوقها لارتفاع درجة حرارة الجو وزيادة معدلات نسبة الرطوبة أحيانا،  وخاصة مع الحيوانات المريضة أو الحيوانات العاملة فى الجر والنقل فى موجات الحر.
 
وأشارت سماح، فى تصريحات لليوم السابع،: إلى أن إصابة الحيوان بالاحتباس الحرارى، يمكن أن يظهر من خلال النهجان الشديد و اللهث و إحتقان و إحمرار في اللسان و اللثه والتهاب العين، ضعف الاكل واللهفة علي الماء، إرتفاع درجه حرارة الجسم فوق ال 40، تأخر في الإستجاب،  تشنجات و أعراض عصبية، احيانا خاصة الحيوانات الصغيرة، وأطراف مشدوده ومشية غير متزنه،وأخيرا  فقدان الوعي و يتبعه الوفاة.
 
وأشارت إلى بعض الارشادات الهامة  خلال موجة الحر، أهما:
 
1-    توفير أماكن مظللة جيدا وذات تهوية جيدة لتلافي تأثير ارتفاع درجات الحرارة .
 
2-    تنظيف حظائر الحيوان والطيور وتعقيمها للقضاء على بويضات الطفيليات الخارجية وقطع دورة حياتها نهائيا.
 
3-    ينصح برش الحيوانات والأرضية بالماء فى أوقات الظهر والعصر مع تشغيل المراوح لتقليل الإجهاد الحراري.
 
4-    توفير المياه الصالحة للشرب أمام الطيور والحيوانات بشكل دائم ووضعها تحت الظل وكذلك توفير الأملاح المعدنية ( قوالب الأملاح) .
 
5-    يفضل تقديم الاعلاف في ساعات الصباح المبكرة وتاخير الوجبة المسائية لحين انخفاض درجات الحرارة.
 
6-    يفضل تشجير محيط حظائر الأبقار والأشجار دائمة الخضرة لتقليل تأثير أشعة الشمس وتلطيف الجو المحيط بالحظائر.
 
7-     حماية العجول من ضربة الشمس وإيوائهم في أماكن الظل والتهوية وجعل الرضاعة صباحا ومساءا.
 
8-    التحصينات فى الصباح الباكر أو قبيل المغرب حتى لا يكون إجهاد علي الحيوان أو الطائر.
 
9-    تقديم رافعات المناعة بشكل متكرر.
 
10- عند حدوث أي حالات إعياء أو نفوق يجب فورا الذهاب للطبيب البيطري المختص.
 
 

درجات الحرارة

الاحتباس الحرارى عند الحيوانات

حماية الحيوانات من الحر

الطب البيطرى



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