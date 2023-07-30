اليوم السابع
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الأحد، 30 يوليو 2023 03:28 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.24% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 30 يوليو 2023 02:47 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.24% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 21277 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 7343 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5192 نقطة.

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