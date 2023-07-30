رفع 750 طن مخلفات من المقلب الوسيط فى حملة مكبرة بمصيف جمصة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال حملة مكبرة للنظافة و رفع المخلفات بمدينة جمصة، تستمر حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة تشمل جميع أنحاء المدينة وشاطئ جمصة، وذلك حرص علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصة هذا العام.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 750 طن مخلفات قمامة ومخلفات صلبة من المقلب الوسيط، و20 طن أتربة ومخلفات تقليم أشجار ونقلها والتخلص الآمن منها.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله وميت سلسيل ومنيه النصر وشربين ونبروه لتنفيذ اعمال الحملة المذكورة وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، مشيرا لأنه ري كافة الحدائق والجزر الوسطي وتقليم أشجار شارع مدخل مدينه جمصه، ورفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة وناتج تقليم أشجار وغسيل الارصفه وتم تنفيذ خطه نظافه جديده للمدينه حيث تم تقسيم المدينه الي عدد 7قطاعات رئيسيه وتم توزيع المشرفين عليها و عمل فترتين نظافه صباحيه ومسائيه وتم تكليف نواب رئيس المدينه بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال الفترتين.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.