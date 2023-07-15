رفع المخلفات والحيوانات النافقة بالترعة العالية بمنطقة منشأة العمارى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مجلس مدينة الأقصر، فى الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر رفع المخلفات والتراكمات والحيوانات النافقة من الترعة العالية المستجدة بمنطقة منشأة العمارى فى نجع البحاروة، حيث رصد المجلس شكوى لأحد المواطنين بشأن انبعاث روائح كريهة من مخلفات متراكمة بالترعة، وذلك في ضوء متابعة رئاسة مجلس مدينة الأقصر الدورية لشكاوى المواطنين بصفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، يوسف محمد علي رئيس حي المطار بمتابعة الشكوى وسرعة إزالة أسباب الشكوى وذلك بالتنسيق مع إدارة الرى، وتم إبلاغ المختص لرفع تلك المخلفات لأنها توجد في قاع الترعة وتحتاج إلى كراكة الرى لرفعها، حفاظاً على صحة وسلامة أرواح المواطنين.

ومن جانبهم قام فريق إدارة الري بإجراء أعمال رفع المخلفات بواسطة الكراكة، ووجه رئيس المدينة، رئيس الحي بالمتابعة الدورية لرفع المخلفات من الترعة المستجدة أولاً بأول، وذلك في إطار حرص المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

ومن جانبه تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع وحملة المعدات الثقيلة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم رفع أطنان من القمامة والأتربة والتراكمات خلال الأسبوع الماضي استهدفت جميع الشوارع الرئيسية والفرعية أهمها شوارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور، وسوق خضار شرق السكه الحديد والتلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع، وأسفرت الحملات تفصيلياً بحسب البيان التالي : رفع 1117 طن قمامه، و575 طن أتربة وتراكمات المخلفات والمواد الصلبة.



أعمال رفع المخلفات المتراكمة والحيوانات النافقة بالترعة العالية بالأقصر



رفع المخلفات المتراكمة والحيوانات النافقة بالترعة العالية بالأقصر