رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي يزور العراق حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص.



وأكد السوداني - خلال اللقاء حسبما ذكر بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين، مشيرا إلى مضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة.



ومن جانبه، سلم الصباح، السوداني رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين.