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خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اليوم السابع

الأحد، 30 يوليو 2023 05:58 م
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اليوم السابع

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نتيجة الثانوية العامة 2023 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 يرجى إتباع الخطوات التالية:

- يدخل الزائرعبر المتصفح إلى موقع اليوم السابع من اللينك التالى:

https://www.youm7.com

- ستظهر أمام الزائر الصفحة منقسمة إلى اختيارين.

الاختيارالأول الدخول إلى موقع اليوم السابع لتصفح الموقع ومعرفة آخر الأخبار، والاختيار الثانى يتيح الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023.

الخطوة الأولى للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023
الخطوة الأولى للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

- يقوم الزائر باختيار الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023

الخطوة الثانية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023
الخطوة الثانية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

- بمجرد اختيار الزائر الدخول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 ستفتح أمامه صفحة يطلب منه فيها إدخال رقم جلوس الطالب المراد معرفة نتيجته، ثم الضغط على زر النتيجة، وبعدها تفتح صفحة بها نتيجة الطالب بشكل مفصل وبالدرجات الخاصة بكل مادة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 الخاصة بالطالب

 

- وللدخول مباشرة إلى صفحة نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط التالى       https://natega.youm7.com

 

الخطوة الثانية للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023
الدخول مباشرةً على صفحة نتيجة الثانوية العامة 2023

 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجه الثانويه العامه

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

نتيجه الثانويه على اليوم السابع

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

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نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم




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