حملات نظافة وأعمال رصف وإزالة إشغالات بعدد من مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مجالس مدن دسوق وسيدي سالم وبيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ، ورصف، وإزالة إشغالات وتعديات، ومكافحة الحشرات الطائرة، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات، مشدداً على تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق العام، والاشغالات، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الحيوية بالمدينة، مؤكداً أنه لا تهاون فى تطبيق القانون على أى مخالف.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، البدء في أعمال رصف وتوسعة شارع جمال عبد الناصر، وجرى رفع طبقة الأسفلت المتهالك، تمهيداً للبدء في وضع طبقة الأسفلت النهائية مع عمل توسعة للطريق لعمل سيولة مرورية بالشارع بطول 3500 متر تقريبا، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة،ومنها مشروعات الرصف من تسوية وتمهيد وأعمال الفورمة لطبقة السن، عقب الانتهاء من أعمال رفع المطابق، وانشاء الصفايات بمربع نوار، وتابع أعمال الرش لمكافحة الحشرات الطائرة بشارع الجيش وكورنيش النيل حتى الكوبري العلوي، وموقف دسوق العمومي، ودوران حديقه الصفا، وشارع الغفران، وشارع المحلج، وأرض البرماوي وشارع المدارس وشارع المهاجرين، كما تابع رئيس مدينة دسوق، إصلاح خط مياه الشرب 8 بوصة بطريق شباس الملح سد خميس نطاق الوحدة المحلية لقرية شباس الملح.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، الأعمال اليومية للإنارة ومكافحة الحشرات الضارة والقوارض والنظافة وتمهيد الطرق ورفع نقاط التجميع من القمامة بالمدينة والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وواصل جهاز النظافة بالمدينة، جهوده اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع وميادين وأحياء المدينة، والتي تضمنت أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها وتفريغ صناديق القمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ورجال جهاز النظافة، وتم رفع كميات كبيرة من التراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، إضافة لأعمال الصيانة لكشافات الأعمدة بشوارع وأحياء المدينة، واستهدفت الأعمال صيانة وإصلاح عدد من الكشافات المعطلة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة العامة، بجانب استمرار أعمال قص وتهذيب وري الأشجار بعدد من شوارع وأحياء ومتنزهات المدينة، من خلال إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، وذلك للارتقاء بكافة الخدمات للمواطنين.