حسن عبد العليم: تحالف حكومى يدشن مصنع أمونيا وهيدروجين أخضر جديد بالسخنة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات الحكومية ممثل مصر فى الاتحاد العربى للأسمدة، عن تدشين مصنع جديد لتصنيع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة من خلال تحالف يضم شركة حلوان وشركتين أخرتين، كبديل عن الأمونيا التقليدية، وذلك في ظل التوجه العالمى نحو تلك الصناعة وتحول مصر لمركز عالمى لتصنيع الهيدروجين الأخضر .

أضاف عبد العليم لـ" اليوم السابع" أن المصنع الجديد تمت المشاركة فيه بنسب متساوية تقريبا، ومن المنتظر البدء في إجراءات تدشينه خلال الفترة المقبلة، موضحا إنه من المهم مواكبة التطور في الصناعة وتصنيع الأسمدة من وسائل، وخامات نظيفة تلبية للتغيرات العالمية، وبالتالي فان إعطاء البيئة الأولوية الأولى، هو الدور الأهم الفترة الحالية والمقبلة.

أشار أنه في سبيل حماية البيئة، فإنه تم ربط مدخنة حلوان للأسمدة بجهاز شؤون البيئة لقياس التراب ونسبة انبعاثات الامونيا، بالإضافة إلى أنه من أسبوعين تقريبا تم ربط مدخنتين بجهاز شؤون البيئة، موضحا إنه تم توقيع اتفاق مع رئيس شركة المياه والصرف في القاهرة الكبرى لعمل خط صرف لإعادة استخدام المياه بدلا من استخدام مياه النيل وعمل وحدة معالجة ثلاثية واستخدام 600 متر مكعب في الساعة ،مما يوفر كثيرا ويعد مشروعا مهما للغاية في مجال حماية البيئة وترشيد الاستهلاك .

كما كشف حسن عبد العليم، أن الشركة تدرس خفض انبعاثات الكربون من خلال تصنيعها من الانبعاثات والاسنتفادة منها ،بالتعاون مع تحالف مصري الماني، وبالتالي التوافق مع السوق الأوروبي فيما يتعلق بالكربون .