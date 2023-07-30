اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 06:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حسن عبد العليم: تحالف حكومى يدشن مصنع أمونيا وهيدروجين أخضر جديد بالسخنة

الأحد، 30 يوليو 2023 06:00 ص
حسن عبد العليم: تحالف حكومى يدشن مصنع أمونيا وهيدروجين أخضر جديد بالسخنة المهندس حسن عبد العليم مع الزميل عبد الحليم سالم
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات الحكومية ممثل مصر فى الاتحاد العربى للأسمدة، عن تدشين مصنع جديد لتصنيع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة من خلال تحالف يضم شركة حلوان وشركتين أخرتين، كبديل عن الأمونيا التقليدية، وذلك في ظل التوجه العالمى نحو تلك الصناعة وتحول مصر لمركز عالمى لتصنيع الهيدروجين الأخضر .

أضاف عبد العليم لـ" اليوم السابع" أن المصنع الجديد تمت المشاركة فيه بنسب متساوية تقريبا، ومن المنتظر البدء في إجراءات تدشينه خلال الفترة المقبلة، موضحا إنه من المهم مواكبة التطور في الصناعة وتصنيع الأسمدة من وسائل، وخامات نظيفة تلبية للتغيرات العالمية، وبالتالي فان إعطاء البيئة الأولوية الأولى، هو الدور الأهم الفترة الحالية والمقبلة.

38c920fc-2600-4869-8b98-e9418f23bfc5

أشار أنه في سبيل حماية البيئة، فإنه تم ربط مدخنة حلوان للأسمدة بجهاز شؤون البيئة لقياس التراب ونسبة انبعاثات الامونيا، بالإضافة إلى أنه من أسبوعين تقريبا تم ربط مدخنتين بجهاز شؤون البيئة، موضحا إنه تم توقيع اتفاق مع رئيس شركة المياه والصرف في القاهرة الكبرى لعمل خط صرف لإعادة استخدام المياه بدلا من استخدام مياه النيل وعمل وحدة  معالجة ثلاثية واستخدام 600 متر مكعب في الساعة ،مما يوفر كثيرا ويعد مشروعا مهما للغاية في مجال حماية البيئة وترشيد الاستهلاك  .

كما كشف حسن عبد العليم، أن الشركة تدرس خفض انبعاثات الكربون من خلال تصنيعها من الانبعاثات والاسنتفادة منها ،بالتعاون مع تحالف مصري الماني، وبالتالي التوافق مع السوق الأوروبي فيما يتعلق بالكربون .


الأسمدة

الامونيا

الهيدروجين

حلوان للاسمدة

حسن عبد العليم

صناعة الأسمدة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يؤكد أهمية توفير غذاء وأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز الأزمة

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:32 م

اختيار مقر جديد للاتحاد العربى للأسمدة فى العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة، 28 يوليو 2023 02:00 ص

مخاوف من أزمة غذائية عالمية بسبب الانسحاب الروسى من اتفاقية الحبوب.. الجفاف وكورونا يعقدان المشكلة فى شتى أنحاء العالم.. صحيفة: ارتفاع أسعار القمح والذرة أولى عقبات الانسحاب.. ونقص الأسمدة يؤدى إلى الجوع

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:00 م

حسن عبد العليم: مصر رائدة فى صناعة الأسمدة ومن أهم الدول المصدرة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 05:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة