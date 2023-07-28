اختيار مقر جديد للاتحاد العربى للأسمدة فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

كشف ‏المهندس حسن عبد العليم، ممثل مصر فى مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، رئيس شركة حلوان للأسمدة، أنه يتم حاليا اختيار مقر جديد للاتحاد العربى الأسمدة في العاصمة الإدارية الجديدة التى تعد مركزا عالميا فى مختلف المجالات حاليا، بدلا من المقرر الحالي، وذلك فى إطار خطة تنشيط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أنه لاول مرة يتولى منصب الأمين العام شخصية مصرية، وهو سعد أبو المعاطى، الرئيس السابق لشركة أبو قير للأسمدة.

أضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع" أن ‏هناك تكامل بين الدول والشركات فى الاتحاد العربى للأسمدة، لافتا أن الدول العربية تنتج نحو ثلث إنتاج الأسمدة فى العالم بما تملكه من ثروات متنوعة، يمكن من خلالها إنتاج كافة أنواع الأسمدة.

وحول أسباب ‏ارتفاع أسعار السماد خلال الفترة الماضية ثم انخفاضه، وارتفاعه مرة أخرى، أشار أن أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وراء الارتفاع الكبير فى أسعار الأسمدة، خاصة مع نقص وقلة إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا، وبالتالى ارتفعت أسعار الأسمدة بطريقة غير مسبوقة بلغ طن اليوريا نحو 1150 دولار، ثم انخفظت لـ280 دولار، والآن استقرت فى حدود 430 دولار للطن سماد اليوريا.