وزارة الرى تبحث شكاوى المزارعين فى منطقة بحر البقر بالشرقية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا لمتابعة حالة الرى بالشرقية وذلك استجابة لشكاوى المزارعين بمنطقة بحر البقر من نقص مياه الرى.

واستعرض سويلم الموقف المائى بزمام محطة 1 بحر البقر والحالة الفنية للمحطة، حيث وجه بقيام مصلحة الرى بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى "شبك الإعشاب"، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة "أمام وحدات الرفع". كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى، مع قيام مصلحة الرى – كإجراء مستديم - بإحلال النطاق الواقى الحالى أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكيًا، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات.

وأكد على استمرار أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فى متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم، واستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة.

كما وجه بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين.