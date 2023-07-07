السجن مدى الحياة لرجل أيرلندى قتل زوجته حرقا داخل سيارتها

كتبت : شيماء عبد المنعم

أصدرت محكمة بمقاطعة لندنديرى فى أيرلندا الشمالية، حكما بالسجن مدى الحياة، على توماس ريني، بعد إقراره ارتكاب جريمة قتل زوجته كاترينا، بحرقها حية في سيارتها سنة 2021.



رجل يقتل زوجته حرقا في السيارة

ويجب أن يقضى ريني (61 عاما)، 18 عاما في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج عنه، وقال القاضي أوهارا، الذى أصدر الحكم في محكمة بلفاست كراون، "إنه أقل ما يستحقه بالنظر إلى ما فعله بزوجته"، وكان ريني قد قتل زوجته بطريقة وحشية بإغراقها بالبنزين، وإشعال النار فيها وهي جالسة في سيارتها.

ورغم الحروق الخطيرة التي غطت 90% من جسمها، نجت كاترينا من الموت في البداية، وأخبرت الشرطة بما حدث لها، مرجعة تصرف الزوج إلى الانتقام لطلبها الطلاق.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، توفيت كاترينا لاحقا في المستشفى متأثرة بحروقها البالغة، وأخضع ريني لتقييم خاص بالصحة العقلية، حيث تبين أنه يعاني من اكتئاب، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير كاف لعدم ممارسته ضبط النفس والمسؤولية عن أفعاله.