تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تشهد مدينة العاشر من رمضان، طفرة تنموية من حيث تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والهامة فى كافة المجالات، لخدمة أبناء المدينة.

قال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة إنتاجية 600 ألف م3 /يوم، والتى تخدم المدن الجديدة وهى مدينة العاشر من رمضان ، مدينة بدر، مدينة الشروق خليج السويس، العاصمة الإدارية.

وأضاف، أنه يتم تم متابعة إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة المرحلة السادسة ( مرحلة أولى ) بطاقة إنتاجية (200 إلف م3/اليوم( ، كما تم متابع أعمال محطة رفع الصرف الصحى للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130ألف م3، وكذلك متابعة مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية بالحى (29) لمتابعة إنشاءات المحطة التى تعمل بطاقة إنتاج (75م3/يوم) ويذكر أن محطة الصرف تقوم بخدمة الإحياء بغرب المرحلة (26-27-28-29-30-31-32-33)

وكذلك متابعة أعمال محطة الصرف الصحى الصناعى رقم 4 والتى تخدم المنطقة الصناعية جنوب المدينة ومنطقة المطورين الجنوبية، وكذا مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، منوها إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليها

يذكر أن مدينة العاشر من رمضان، تقع بمحافظة الشرقية، وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ إجمالى عدد سكانها أكثر من 800 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد المترددين عليها 500 ألف، وشهدت المدينة طفرة تنموية من حيث تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية والهامة فى كافة المجالات وتشغليها، لخدمة أبناء المدينة، منها: إنشاء قسم مرور العاشر من رمضان الجديد، وقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وتوصيل المرافق بالأراضى والمصانع الجديدة، وغيرها من المشروعات التى تم افتتاحها، منها: نظام مراقبة مدينة العاشر من رمضان بالكاميرات، ومقر جديد ومتطور للشهر العقارى.