أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة سيارة مدرس بمدينة العاشر

الشرقية- فتحية الديب

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، جهودها لضبط المتهم فى واقعة سرقة سيارة مدرس بمدينة العاشر من رمضان، من أمام منزل نجله بنطاق بقسم ثالث العاشر من رمضان.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، يفيد بورد بلاغا من " أحمد ع " مدرس مقيم بمدينة العاشر من رمضان، بسرقة سيارته الخاصة أثناء تركها أمام منزل نجله نطاق مدينة قسم ثالث العاشر من رمضان.

تم تحرير المحضر رقم 2625 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة