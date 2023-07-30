اليوم السابع
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تعليم دمياط تعلن عن عدد من الوظائف القيادية.. تعرف على الشروط

الأحد، 30 يوليو 2023 11:24 ص
تعليم دمياط تعلن عن عدد من الوظائف القيادية.. تعرف على الشروط علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية، مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، مدیر مدرسة ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني)، وكيل مدرسة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني )،وظائف التوجيه الفني ( موجه، موجه أول، موجه عام )، تجديد شغل الوظائف لمن انتهت مدة شغله لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
 
وقالت المديرية في بيان، إنه على من يرغب في شغل هذه الوظائف المعلن عنها مراعاة الآتي :
 
  • الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية المصرية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الموقعejobs@caoa.gov.eg
  • متابعة الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بدمياط وإدارة التنسيق المختص بالمديرية وإدارات التنسيق المختصة بكل إدارة تعليمية للاطلاع على كافة التفاصيل ومواعيد التقدم لكل وظيفة والأماكن الشاغرة .
  • تقدم الأوراق بالتناسيق المختصة بالإدارات التعليمية في موعد غايته ثلاثون يوما من بدء تـاريخ 30/7 وحتي 28/8  /2023
  • مواعيد المقابلات الشخصية أمام لجنة القيادات لكل وظيفة مع اعتبار أن ذلك مسئولية المتقدم للوظيفة دون أدنى مسئولية على لجنة القيادات.
 
 
 

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