تعليم دمياط تعلن عن عدد من الوظائف القيادية.. تعرف على الشروط

دمياط معتز الشربيني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط ، عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية، مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، مدیر مدرسة ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني)، وكيل مدرسة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي، فني )،وظائف التوجيه الفني ( موجه، موجه أول، موجه عام )، تجديد شغل الوظائف لمن انتهت مدة شغله لها، وذلك طبقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

وقالت المديرية في بيان، إنه على من يرغب في شغل هذه الوظائف المعلن عنها مراعاة الآتي :