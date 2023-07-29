الأول على الثانوية الأزهرية بدمياط: اتقان العمل أهم خطوات تحقيق النجاح

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، أوائل محافظة دمياط بالثانوية الأزهري ة بأقسامها المختلفة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا أمس الأول.

والتقي "اليوم السابع" بالطالب عبد الرحمن عبد الله الأول على محافظة دمياط في الثانوية الأزهرية شعبة "علمي" والذى بدأ حديثه قائلا: " إتقان العمل أهم خطوات تحقيق النجاح، كل ما قمت به هو تحصيل دروسي بعناية وحرص شديد" واستكمل الحديث قائلا: " كنت أتابع إعلان النتيجة بشغف انتظر أن أكون بين اوائل الجمهورية، ولكنني سعيد بما حققت"

وأضاف طالب دمياط قائلا: " التعامل الجيد مع امتحانات الثانوية الأزهرية يبدأ منذ أول يوم دراسة، عندما تتمكن من تحصيل الدروس أولا بأول سيكون الأمر أسهل كثيرا"

وقال والد صاحب المركز الأول في دمياط بالثانوية الأزهرية: " حاولنا تخفيف الضغط قدر المستطاع وتوفير المناخ المناسب له من أجل تحصيل دروسه على مدار السنة الدراسية، لم يبخل بجهد لذلك كانت النتيجة هكذا"

وأضاف قائلا: " خطأ كبير أن تسمح بتواجد القلق والتوتر أثناء امتحانات الثانوية، فقط قدم ما يمكنك فعله وانتظر النتائج"

وقالت والدة طالب دمياط: " عند الانتهاء من مادة وتأدية امتحانها كنا نفكر في المادة التي تليها، لم نشغل بالبنا بما حدث بتلك المادة، كنت واثقة في أنه سيكون من بين المتميزين، لم أشعر يوما بالقلق من هذا الأمر" واوضحت قائلا: " الأمر يبدو صعبا ولكن إذا قمنا بإتقان العمل منذ اللحظة الأولى سيكون اسهل كثيرا"

تابع طالب دمياط حديثه قائلا: " وجهتي الان كلية الطب، اريد خدمة أهل قريتي قدر المستطاع، الآن أغلقت فصلا من حياتي الدراسية سيكون التركيز فيما هو قادم" واختتم حديثه قائلا: " نصيحتي لمن يستقبلون الثانوية العامة المقبل، عليكم بإتقان العمل هو أهم خطوة في طريق النجاح".