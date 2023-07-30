اليوم السابع
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تعرف على قيمة رسوم دخول المحميات الطبيعية ويخوت الغوص

الأحد، 30 يوليو 2023 05:00 ص
تعرف على قيمة رسوم دخول المحميات الطبيعية ويخوت الغوص المحميات الطبيعية
كتبت منال العيسوى

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تنفذ وزارة البيئة مجموعة من القرارات الإدارية المنظمة لإدارة المحميات الطبيعية، من أبرزها تطبيق نظام التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية التى تمارس داخل نطاق المحميات الطبيعية، منها شعاب الفانوس، العرق بمحمية جزر البحر الأحمر، والبلوهول بمحمية أبو جالوم، حيث ينص القرار الوزارى رقم 204، لسنة 2019، على تحديد رسوم زيارة لمجموعة من المحميات الطبيعية، الواقعة فى نطاق محافظة جنوب سيناء، وهى: رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، والبحر الأحمر، ومحميات الجزر الشمالية، وادى الجمال، علبة، الجزر البعيدة.
 
خلال هذا التقرير نرصد مواعيد التحصيل للرسوم وقيمتها وقيمة استجار اليخوت 
1- مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من الساعة  8 صباحا إلى غروب الشمس.
2- رسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة
3- رسم زيارة المصرى 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات.
4- رسوم يخوت الغوص والسنوركلنج التى طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات
5- رسوم اليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا
6- رسوم اليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا
7- رسوم اليخوت البالغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا.
8- رسم زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة 10 دولارات أمريكية للأجنبى
9- رسم زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة 50 جنيها للمصرى على الا يزيد عدد الزوار بالمنطقة الي 3 الاف فرد.
 
جدير بالذكر أنه فى حال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس تمت مضاعفة جميع فئات الرسوم، بالإضافة إلى فرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية، بالتزامن مع خطة الوزارة فى رفع جودة ومستوى المنتج السياحى الذى يتم تقديمه لزائرى المحميات الطبيعية، من خلال تطبيق برنامج تطوير المحميات الطبيعية، والذى يعتمد على تطوير البنية التحتية فى عدد من المحميات الطبيعية، وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص فى عمليات التنمية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية، وأخيرا تعميم رسوم دخول المحميات، والتصاريح البيئية، للحفاظ على التوازن البيئي.
 

المحميات الطبيعية

رسوم دخول المحميات

رسوم ركوب اليخت

رسوم زيارة الشعاب المرجانية



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