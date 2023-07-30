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تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة

الأحد، 30 يوليو 2023 11:52 ص
تعرف على جهود وزارة الداخلية لضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج على النحو التالى:-
 
تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشقق السكنية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإسلوب "التسلق"، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.
 
وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمالية ، لقيامه بعرض (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولين المصدر")على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.. وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأسلوب "المغافلة" ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.
 
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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