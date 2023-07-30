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تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى باكستان

الأحد، 30 يوليو 2023 01:47 م
تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى باكستان ميناء البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و 102 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 270  شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 31500 طن بضائع ، 142 شاحنة ، 32 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة KSL-XINYANG  قادمة من العقبة فارغة  بينما تغادر  السفينة  NEW lIBERTY  علي متنها 28 الف طن فوسفات تصدير إلى باكستان والعبارة امل.
 
واستقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600  طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.
 
وشهد ميناء بورتوفيق أمس مغادرة السفينتين النوي اكسبريس و درة جدة متجهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1050 راكب بموانئها المختلفة.
 
 

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