تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحرى إلى الهند

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و 668 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 340 شاحنة و644 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 34500 طن بضائع، 296 شاحنة، 24 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة FIRST BRIDGE وعلي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة امل.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 . فيما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها .



