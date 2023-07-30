تشييع جنازة شقيقتين لقيتا مصرعهما فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

شيع أهالي مدينة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، جنازة الشقيقتين يمنى ومنة، اللتان لقيتا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي، إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين.

وأدى المئات أهالي بني سويف ، صلاة الجنازة على الفقيدتين عقب صلاة الفجر بمسجد المحمدي، وشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير من صديقات وأسرة المتوفيتان، وكانت تظهر عليهن ملامح الصدمة والحزن الشديد.

لقيت شقيقتان مصرعهما، وأصيب فتاة أخرى فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف الفيوم، أمام عزبة أبو سنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث تبين مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة "روان .ت.م" إلى مستشفى بنى سويف التخصصى فيما نقلت سيارات الإسعاف يمني 28 سنة وشقيقتها منة 21 سنة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.