تشميع مركز للحضانات ببنى سويف لعدم توافر الاشتراطات الصحية وإدارته بدون ترخيص

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة فى هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية، مشيرا إلى أن تبنى المحافظة تنفذ خطة رقابية فى هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، ضمن خطة المديرية التى يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط فى الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

حيث تم ضبط مركز للحضانات وبه غرف إقامة للأطفال ومجمع عيادات خاصة بداخل المركز والذى يدار بدون ترخيص، وقد تم تشميع المركز وعمل محضر إثبات حالة بعدما تبين عدم مطابقة المركز للاشتراطات الصحية المطلوبة، وإحالة المحضر لجهة التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.