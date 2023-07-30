تايلاند: مصرع 12 شخصًا وإصابة 121 آخرين فى انفجار مستودع جنوبى البلاد

أ.ش.أ

أعلن مكتب العلاقات العامة بمقاطعة ناراتيوات جنوبي تايلاند، اليوم الأحد، أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 121 آخرون في انفجار ألعاب نارية في مستودع في منطقة (سونجاى كولوك)، كما تضرر 292 منزلًا أو دمرت بالكامل.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، عن بيان المكتب القول إن من بين الجرحى الـ 121، عاد 111 إلى منازلهم ونقل عشرة إلى مستشفى سونجاى كولوك للعلاج من الإصابات.

وأفاد حاكم (ناراثيوات) سانان بونج- أكسورن، بأن الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس السبت في المستودع، تسبب في أضرار بـ 292 منزلا، ودمر 50 منها بالكامل.

بدورها.. ذكرت الشرطة أنها تحقق في سبب الانفجار في المستودع، مضيفة أنها تعتقد أنه غير مرخص لتخزين الألعاب النارية، ويأتي الانفجار المميت يوم السبت بعد خمسة أيام فقط من إصابة 11 شخصًا عندما انفجر مصنع للألعاب النارية في مدينة شيانج ماي الشمالية.