بدء تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادى اعتبارا من 12 أغسطس

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن قواعد وشروط قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والحاصلين على الثانوية العامة لعام 2023، اعتباراً من يوم السبت 12 أغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر2023 بكليات الآداب والحقوق والتجارة.

وأضاف الدكتور يوسف غرباوى، أنه يشترط حصول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة على 50% على الأقل من المجموع الكلى في شهادة الثانوية العامة، حيث يتم قبول الطلاب المعاقين إعاقة تمنع عن الحركة وعن تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين بكليات الآداب والحقوق، ويتم قبول الطلاب المعاقين اعاقة تمنع عن الحركة إلا بمعاونة الاخرين ولا تمنع من تدوين المحاضرات بكلية التجارة مع الالتزام بالنطاق الجغرافى للجامعة.

وأوضح غرباوي، أن الجامعة تقبل الطلاب المكفوفين من الحاصلين على الثانوية العامة من مدرستي «طه حسين» و«النور والأمل»، الخاصتين للمكفوفين من أبناء محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر والحاصلين على 50% على الاقل من المجموع الكلى فى شهادة الثانوية العامة بكليات الآداب والحقوق.

وأشار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لفحص الطلاب المكفوفين والمعاقين وتقديم التقارير الطبية بشأنهم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة عند التقديم، صورة من شهادة الثانوية العامة وصورة من شهادة الميلاد وصورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين، فيما سيتم تلقى الطلبات من الطلاب بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بقنا وبفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من يوم السبت 12 أغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر2023، وتحديد موعد الكشف الطبى على الطلاب.