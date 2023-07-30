بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات جامعة جنوب الوادى 12 أغسطس

قنا ـ صابر سعيد

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن بدء تلقى طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها، اعتباراً من يوم السبت 12 أغسطس حتى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023م.

وأشار غرباوى، إلى أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولي" يشترط أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة والاولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب ولا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل اليها.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نقل القيد من وإلى الكليات الغير متناظرة يشترط حصول الطالب على الحد الادنى لمجموع الدرجات الذى قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها فى سنة حصوله على الثانوية العامة وان يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير فى محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.

ولفت نائب رئيس الجامعة، إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه وصورة من شهادة الميلاد وخطاب من الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.