بدء تلقى الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أنه تقرر، اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023م ، البدء في تلقي طلبات الطعون علي نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس 2023م بالإدارات التعليمية.

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًأ حتي الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.

وأوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح كافة التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير على الطالب وولي الأمر.