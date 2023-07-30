اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تلقى الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية فى سوهاج

الأحد، 30 يوليو 2023 01:46 م
بدء تلقى الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية فى سوهاج إمتحانات الأزهر أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أنه تقرر، اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023م ، البدء في تلقي طلبات الطعون علي نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس 2023م بالإدارات التعليمية.
 
وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًأ حتي الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.
 
وأوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح كافة التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير على الطالب وولي الأمر.
 

سوهاج

الازهر

المنطقة الأزهرية

الطعون

الثانوية الأزهرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة