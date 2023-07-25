رئيس "سوهاج الأزهرية" يلتقى مسئولى مركز تلقى الطعون استعدادا لإعلان نتائج الثانوية

سوهاج محمود مقبول

التقي الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة سوهاج الأزهرية ، اليوم الثلاثاء، مسئولي تلقي طعون الشهادة الثانوية الأزهرية خلال ورشة العمل التي نظمتها المنطقة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، في إطار استعدادات المنطقة لنتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م.

وخلال اللقاء الذي حضره إبراهيم عبد الرؤوف، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمى، وطارق محمد، مدير مركز المعلومات بالمنطقة، أكد رئيس المنطقة علي ضرورة العمل علي تيسير الإجراءات علي الطلاب وأولياء أمورهم وتذليل العقبات، مشددًا علي التعامل برفق ولين فى المقام الأول ومراعاة الظروف النفسية لأبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم.

ومن المقرر، أن يكون بكل إدارة تعليمية لجنة مشكلة تضم مسئول مالي وعضو وحدة معلومات ومعلم حاسب آلى، وستبدأ عملها عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية، وذلك تنفيذاً لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الواردة في هذا الشأن.

تناولت ورشة العمل طريقة عمل المنظومة في تلقي الطعون وتعريف المكلفين بكل لجنة بالأعمال المسندة إليهم، علي أن يكون اتصال لجان الإدارات مع المنطقة مستمرًا، و ضرورة العمل على إزالة أى عقبات.